Favoritensiege der Sprint-Weltmeister in Zürich

Während alle sechs Weltmeisterinnen von Budapest auch in Zürich gewannen, mussten vier Männer Niederlagen einstecken. Dabei war auch Weltrekordler Karsten Wartholm (Nor), der über 400 m Hürden in 47,30 gegen Kyron MacMaster von den britischen Jungferninseln (47,27) verlor. Zudem zog Josh Kerr (Gb) über 1500 m in 3:30,51 gegen Yared Nuguse (USA/3:30,49) den Kürzeren. Giancarlo Tamberi (Ita) wurde im Hochsprung nur Vierter mit 2,24. Den Sieg sicherte sich Muraz Esra Barshim (Katar) mit 2,35 m. Schließlich wurde der in Budapest vergoldete Neeraj Chopra (Ind) im Speerwurf mit 85,71 m knapp von Jakub Vadlejch (Tsch/85,86) besiegt.