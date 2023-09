Dritte Runde im Prozess um schwere Gewalttat

Ein weiterer Eintrag im Strafregister wegen schwerer Körperverletzung steht ins Haus. Diesmal, weil der Angeklagte Mitte April seine damalige Freundin in deren Wohnung in Höchst massiv misshandelt haben soll. Seither sitzt der 40-jährige Kroate in der Justizanstalt Feldkirch in Untersuchungshaft. Schon in der ersten Verhandlung am 28. Juli (die „Krone“ berichtete), hatte der Mann die Vorwürfe größtenteils bestritten.