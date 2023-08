Model Toni Garrn: Glänzender Auftritt in Venedig

„Unterstützender Gruß“ an Streikende

Auf den roten Teppich kamen am aufgrund des Hollywood-Streiks Mittwochabend weniger internationale Filmstars als üblich. Dafür war viel italienische Prominenz zu sehen. In ihrer Eröffnungsrede richtete sich die Schauspielerin Caterina Murino an die Streikenden in Hollywood.