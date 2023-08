Frankreichs Nationalgetränk gerät aus der Mode

Landet Wein in den Museen?

Veränderungen in der Gesellschaft sieht der Branchenverband als Ursache. Die traditionellen Mahlzeiten, bei denen Wein auf den Tisch kommt, verlieren an Bedeutung, die Kultur des Weintrinkens werde in Familien nicht mehr automatisch weitergegeben. Auch gibt es mehr Single-Haushalte, Wein aber wird eher in Gesellschaft getrunken. Das Image des Weins müsse in Frankreich aufpoliert werden, fordert der Verband.