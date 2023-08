Zwölf junge Menschen starten in die Pflege

Sie soll Abhilfe in Sachen Personalnot schaffen und junge Menschen motivieren, sich für den Beruf zu entscheiden: In die Pflegelehre hat das Land Vorarlberg in der Vergangenheit viele Hoffnungen gesetzt. Jetzt wird sich zeigen, welche davon auch erfüllt werden können. Am 1. September startet der erste Jahrgang der neuen Ausbildung, zwölf Personen haben sich dafür angemeldet. Angeboten werden eine vierjährige Lehre mit Lehrabschluss Pflegefachassistenz (PFA) und eine dreijährige Lehre mit Lehrabschluss Pflegeassistenz (PA).