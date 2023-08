Hochwasser ++ Keine Beweise gegen Till Lindemann

Am Montag erreichte die Hochwassersituation in Tirol beunruhigende Ausmaße. Bis zur Nacht auf Dienstag verringerten sich die Wasserstände der Flüsse und Bäche im Land jedoch wieder. Trotz einiger Schäden blieb die befürchtete große Katastrophe glücklicherweise aus. Und: Die Staatsanwaltschaft Berlin hat ihre Untersuchungen gegen Till Lindemann, den Frontmann von Rammstein, eingestellt. Das sind unter anderem die Themen bei den krone.tv-News am Dienstag, den 29. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.