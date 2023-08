Umgebauter „Leopard“ hilft jetzt in Griechenland

Die EU habe zur Bekämpfung des Brandes im Dadia-Nationalpark in der Nähe der Hafenstadt Alexandroupoli bereits fast die Hälfte ihrer Löschflugzeuge und -hubschrauber mobilisiert, sagte EU-Kommissionssprecher Balazs Ujvari am Dienstag in Brüssel. Elf Flugzeuge und ein Hubschrauber aus der EU-Flotte wurden demnach nach Griechenland geschickt. Außerdem unterstützen 407 Feuerwehrleute aus der EU den Kampf gegen die Flammen, wie es weiter hieß. Aus Mittelgriechenland wurde ein Spezialfahrzeug in die Region transportiert, wie der Nachrichtensender Skai zeigte: ein zum Löschen umgebauter Leopard-Panzer mit einer Kapazität für 15.000 Liter Löschwasser.