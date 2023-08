1000 Euro Belohnung für Hinweis auf Täter

Wie berichtet haben am Sonntagmorgen drei Maskierte auf eine Haustüre in Bregenz geschossen und sind dann geflüchtet. Am Sonntagabend konnte die Polizei einen der Männer nach einer wilden Verfolgungsjagd samt Schussabgabe verhaften, die zwei weiteren sind aber nach wie vor flüchtig. Nun veröffentlichte die Polizei ein Foto eines der Flüchtigen.