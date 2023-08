Drei Viertel tauschte Stromfresser gegen Neugeräte

Herkunftskennzeichnung in der Gastro

Keine vegetarische Option in der Kantine? Das ist leider oft der Fall, obwohl sich fast die Hälfte mehr vegetarisches und gesundes Essen wünscht. Ein erster Schritt in diese Richtung wird nun gemacht, ab September ist immerhin die verpflichtende Herkunftskennzeichnung in Großküchen und Kantinen in Kraft. Konsumenten wünschen sich diese Kennzeichnung jedoch in allen Gastronomien.