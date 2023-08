1086 Flüchtlinge in nur 168 Stunden aufgegriffen

Höhepunkt erreicht

In der vergangenen Woche, also in 168 Stunden, wurden heuer erstmals mehr als 1000 Flüchtlinge im Burgenland gemeldet und in einer Erstaufnahmestelle registriert, exakt waren es 1086. „Am meisten los war am Freitag mit 254 Aufgriffen und am Sonntag mit 197“, teilen die offiziellen Stellen mit. Die Einsatzkräfte kamen nicht nur aufgrund tropischer Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius gehörig ins Schwitzen.