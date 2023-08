Reichen Sasa sieben Minuten für ÖFB-Kaderplatz?

Der Countdown läuft! Am Dienstag gibt Teamchef Ralf Rangnick den Kader für den Test gegen Moldau (7. September, Linz) und das EURO-Quali-Spiel in Schweden (12. September, Stockholm) bekannt, anzunehmen, dass es kaum Änderungen gegenüber jenem vom Juni (mit dem man ein 1:1 in Belgien holte und danach in Wien Schweden mit 2:0 schlug) gibt.