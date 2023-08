Müllmann in Abfuhr-LKW gezogen - knapp überlebt!

Florian und sein Kollege Leo, der Fahrer des Müllwagens, waren am Freitagmorgen unterwegs, um die gelben Tonnen zu entleeren. Die Männer hakten gerade eine Tonne an die Kippvorrichtung der mobilen Müllpresse, als diese plötzlich anfing, unkontrolliert hoch und runter zu fahren. Der 24-Jährige verfing sich mit seiner Kleidung in der Vorrichtung, wurde mitgerissen und kopfüber in die Müllpresse gedrückt.