Kate tanzt bald im Musikvideo von DJ Jax Jonas!

So lernt man eine Prinzessin kennen

Am liebsten wäre Jones, Kate zusammen mit ihrem Ehemann vor die Linse zu bringen, würde William aber nicht mitmachen wollen, wäre das auch in Ordnung. Kennengelernt hat der Sänger das royale Paar bei seinem Auftritt 2022, zu Queen Elizabeths Platin-Jubiläum, damals war er Teil der musikalischen Unterhaltung.