Steirer-Romantik ist reines Wunschdenken!

Legenden-Abschied: „Jakob Jantscher hat sich so einen Abschied verdient. Man hat gesehen, welches Standing er bei den Fans hat. Ob’s künftig noch solche Legenden geben wird, ist fraglich, weil der Fußball schnelllebig geworden ist und es viel Veränderung gibt - was wir auch wollen, weil wir neue Dynamik brauchen. Aber wenn Jon Gorenc-Stankovic länger bei uns bleibt, wovon ich ausgehe, hat er alles, was eine Legende ausmacht. Er verkörpert Sturm. Ich glaube auch, dass es möglich sein kann, dass ein Steirer sich so entwickelt. Wobei man über die Grenzen hinausdenken muss. Mit acht Steirern zu spielen und gleich erfolgreich zu sein, wie wir jetzt sind, ist ein Wunschdenken. Wir werden unseren Weg in jedem Fall genau so weitergehen!“