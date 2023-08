Aufregung um Erste-Hilfe-Kursleiter mit Fußfessel

Wie Ihnen als Personalabteilung beim Landesverband OÖ sicherlich bekannt ist, trägt ein an der Bezirksstelle Wels beschäftigter Mitarbeiter eine elektronische Fußfessel und hält Erste-Hilfe-Kurse.“ – Dieser Brief an die Rot-Kreuz-Zentrale erging auch an die „Krone“. Der Schreiber bezeichnet sich als „nun Ehemaliger“: „Als jahrelanger, engagierter Mitarbeiter beim Roten Kreuz ist damit allerdings meine persönliche Schmerzgrenze erreicht. Keinesfalls möchte ich mit Straftätern in Zusammenhang gebracht werden. Ich habe dafür kein Verständnis. Ebenfalls habe ich keinerlei Verständnis, dass dies beim Roten Kreuz überhaupt möglich ist. Ich werde meine freiwillige Tätigkeit bei diesem Verein per se sofort beenden und schäme mich, dauernd darauf angesprochen zu werden.“