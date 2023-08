Bis Ostern nie länger als sieben Wochen Schule

Im Finale des Sommers sind die heuer sehr langen Herbstferien schon greifbar. Noch ist nicht an allen Schulen fix, dass heuer diese elf Tage dauern, denn die einzelnen Standorte müssen über einen einzelnen Tag abstimmen. Doch die Urlaubsanbieter rechnen fix damit und haben an der Preisschraube gedreht. Und polemisch gesagt: Bis Ostern ist nur selten Schule am Stück.