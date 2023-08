Einer, der sich für die gute Sache einsetzt

Junge Opfer im Straßenverkehr

Angefangen hat bei dem rüstigen Pensionisten alles als junger Polizist. Sein Beruf brachte große Herausforderungen mit sich. Besonders, wenn er zu schweren Verkehrsunfällen mit tödlichem Ausgang gerufen wurde. „Meist waren die Opfer kleine Kinder, das hat in meinem Herzen etwas ausgelöst“, berichtet er. Für den jungen Vater waren die traurigen Schicksale kaum auszuhalten. Aus dieser Ohnmacht heraus wurde er selbst initiativ und engagierte sich für die Verkehrserziehung der Dornbirner Kinder. Sein Arbeitgeber unterstützte Günther nur wenig - und so ging er eben in seiner Freizeit in Schulen und Kindergärten und klärte die Sprösslinge über die Gefahren im Straßenverkehr auf - eine Mundharmonika hatte er zur Unterstützung schon damals mit dabei. Bis zu 1000 Kinder waren es, die Günther ehrenamtlich unter seine Fittiche genommen hat. „Es hat mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht - und es war ein großer Erfolg.“