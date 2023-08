Hitze-Marathon bei WM: „Ich dachte, ich kippe um!“

Es war ein ungewöhnlich brutaler Marathon! Dieser wurde zwar morgens schon um 7.00 Uhr am Heldenplatz gestartet, aber die Hitze stieg schnell an, im Ziel hatte es jedoch schon 29 Grad. So hatte Julia Mayer, die als erste Österreicherin einen Frauen-Marathon bei einer WM bestritten hat, natürlich nicht den Hauch einer Chance, in die Nähe ihres heuer in Wien aufgestellten Rekords von 2:30:42 zu kommen. Bis Kilometer 30 konnte sich Österreichs Rekordlerin noch gut behaupten, dann fiel sie kontinuierlich zurück.