Prigoschins Flugbegleiterin liebte Österreich

Netter Umgang an Bord

Der Job war hart. Man musste rund um die Uhr erreichbar sein. Und gewillt, von einem Moment auf den anderen ans andere Ende der Welt zu fliegen. Sonst das Standardprogramm: Kristina war für das Essen und die Sauberkeit an Bord verantwortlich. Dafür bezog sie ein stattliches Gehalt. Olga nahm das aber nicht so locker. Sie hatte Angst, dass ihre Freundin im Flugzeug belästigt wird. Kristina versicherte jedoch: „Du verstehst das nicht, das sind nicht solche Leute. Diese Leute haben das nicht notwendig. Sie wollen niemanden beleidigen. Sie machen einfach ihr Ding und dabei soll man sie nicht stören.“