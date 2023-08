Drei Einbrüche in einer Nacht beschäftigen Polizei

Einbruch in Café und Restaurant

Erst öffneten die Täter eine Garagentür und kamen dann über das Stiegenhaus in ein Café in Feistritz im Rosental. Dort erbeuteten sie eine Kellnerbrieftasche mit mehreren Hundert Euro Wechselgeld. Ebenfalls in der Nacht auf Freitag schlugen Täter bei einem Restaurant in derselben Ortschaft zu. „Die Einbrecher stahlen aus den Büroräumlichkeiten des Lokals mehrere Hundert Euro Bargeld“, so die Polizei, die einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließt.