Neos-Chef Swatek: Keine Koalition mit KPÖ und FPÖ

Wiedereinzug in den Landtag als großes Ziel‘

Swatekmöchte nach der Landtagswahl 2024 noch zumindest eine Legislaturperiode als Abgeordneter anhängen. Ob er Spitzenkandidat der Pinken wird, ist allerdings noch offen - das entscheiden Bevölkerung und Mitglieder erst, betonte er gegenüber der APA. Ziel sei jedenfalls, den Einzug in den Landtag zu wiederholen. Einen Zuwachs an Stimmen nannte er nicht als Messlatte - zuletzt lief es ja für die Pinken nicht berauschend, in Salzburg flogen sie sogar aus dem Landtag.