Experten nach Tragödie von St. Anton fassungslos

Weil eine Vorarlberger Alpinistin beim Abstieg vom fast 3000 Meter hohen Scheibler in St. Anton am Arlberg stolperte, stürzte sie ab und riss den Tourenführer mit - beide starben. Bei dem Unglück kam alles Pech dieser Bergwelt zusammen. Und es zeigte auch auf, dass ein Stolperer schon fatale Folgen haben kann. Experten wissen, was es zu beachten gilt.