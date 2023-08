Drei neue Boote für den Feuerwehr-Wasserdienst

Der Wasserdienst ist als Sondereinsatzdienst im Burgenländischen Landesfeuerwehrverband eingerichtet. Die derzeit vorhandenen Mehrzweckboote sind bei den Wasserdienststützpunktfeuerwehren in Mörbisch, Rust, Oggau, Purbach, Breitenbrunn, Neusiedl am See und Weiden für diese Einsätze stationiert. „Mit diesen drei neuen Booten wurde die Schlagkraft und Einsatzbereitschaft des Wasserdienstes erheblich erhöht“, so Landesfeuerwehrkommandant Franz Kropf.