Causa Ischgl: Alle Corona-Klagen zurückgewiesen

Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofes (OGH) von Juni sind nun alle 130 Einzelklagen und die noch am Landesgericht Innsbruck anhängige Sammelklage in der Causa Ischgl rechtswirksam zurückgezogen worden. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin. Damit ist gegen Land Tirol und Bund in der Causa nichts mehr am Landesgericht Innsbruck anhängig.