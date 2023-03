Klage von Ischgl-Opfer abgewiesen: Kritik an OGH

Scharfe Kritik am OGH

Kolba übt in einer Aussendung scharfe Kritik an der Entscheidung, die Wirksamkeit der Katastrophen-Ausschlussklausel zu bestätigen und wirft dem Versicherungssenat des OGH vor, „unternehmerlastig“ zu sein. Österreichische Versicherer würden sich unter Berufung auf die Klausel vor einer Kostenübernahme drücken. „Was soll man von Rechtsschutzversicherungen halten, die im Ernstfall alles tun, um ja nicht leisten zu müssen?“, kritisiert der VSV-Obmann.