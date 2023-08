Umweltverband fordert: Schützen statt verbauen

Kritisch sieht Erich Auer, Naturschutzreferent des Alpenvereines, der Mitglied im Dachverband ist, den Ausbau der Windkraft, speziell in Skigebieten. „Da werden ohnehin stark belastete Gebiete noch mehr belastet“, so Auer, für den in Kärnten gar kein Druck bestehe, alle Flächen und Berge zu verbauen.