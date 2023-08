„Heißeste Athletin“ fordert nun Haaland heraus

„Würden Sie Erling Haaland in einem 400-Meter-Lauf schlagen?“, wurde Schmidt am Rande der Leichtathletik-WM von der norwegischen Zeitung „Dagbladet“ gefragt. Ihre Antwort: „Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich denke, über 400 Meter würde ich es tun. Aber über 200 Meter wäre es schwieriger. Auf jeden Fall nehme ich dieses Duell gegen Haaland gerne an, wenn es einmal dazu kommen sollte.“