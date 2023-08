Mietrechtsstreit in Wien löste Drohung mit Axt aus

Wegen eines Mietrechtsstreites ist es am Montag gegen 23 Uhr in Wien-Penzing beinahe zu einem Angriff mit einer Axt gekommen. Im stark alkoholisierten Zustand soll ein 23-Jähriger seinen Nachbar mit der Waffe durch das Fenster bedroht haben. Zudem gab er an, dass er ihn umbringen wolle. Der Mann befindet sich aktuell noch in polizeilicher Gewahrsam.