Traditionsfleischer sperrt mit Ende August zu

Weil im Imbiss die Personaldecke zuletzt immer dünner wurde, hat Lackinger diesen Standort bereits jetzt zugesperrt. „In der Produktion stehe ich weiterhin, solange wir noch am Südbahnhofmarkt vertreten sind“, so der Fleischermeister. Eigentlich wollte er das bei Südbahnhofmarkt-Kunden beliebte Geschäft weiterführen. Doch trotz einiger Gespräche mit anderen Fleischern fand sich kein künftiger Partner. Lackinger: „Jeder in der Branche hat dieselben Probleme. Neues, verlässliches Personal zu finden, ist unheimlich schwer, und deshalb will sich aktuell auch keiner eine zusätzliche Filiale antun.“