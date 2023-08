Dunija (5) tot: Urteil gegen „gebrochenen“ Vater

„Ich wäre am liebsten tot!“

Viel kann der 39-jährige Vater zu dem schrecklichen Badeunfall nicht sagen. Schon nach dem ersten Satz bricht er in Tränen aus: „Ich wäre am liebsten tot!“, schluchzt er vor der Richterin. Die den Wiener auch nicht weiter mit Fragen löchert. Auch Zeugen werden nicht mehr gebraucht - schließlich gibt er zu, an dem Tod seiner Tochter grob fahrlässig schuld zu sein.