Mercedes-Boss Wolff: „Ich dachte, ich sei tot“

Helm lag im Gras

„Sie fanden mich hinter der Leitplanke mit meinem Helm im Gras liegend, und ich dachte, ich sei tot“, so Wolff, der befürchtete, „dass das in einer Lähmung endet. Das war wirklich die dümmste Idee meines Lebens.“ Bei dem dramatischen Unfall erlitt er zahlreiche Brüche, das Rückenmark war zum Glück nicht betroffen. „Das war der Moment, in dem ich zu mir sagte: ‚Nie wieder Wettkampfsport.‘“ Seit 2013 ist Wolff Motorsportchef bei Mercedes - und das höchst erfolgreich.