Heulader rumpelte über gestürzte Landwirtin

Schwere Rückenverletzungen erlitt eine 56-Jährige am Sonntagabend im Montafon. Die Landwirtin arbeitete gemeinsam mit ihrem Sohn auf einer abschüssigen Wiese in Tschagguns, als sich ein abgestellter Heutransporter selbstständig machte und die wehrlos am Boden liegende Frau überrollte.