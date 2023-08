In diesem Simulator reparieren Sie Raumstationen

Im „Space Mechanic Simulator“ machen sich die Spieler im All die Hände schmutzig, reparieren kaputte Maschinen, diagnostizieren Probleme und verwalten Ressourcen. Dabei will man einiges an Realismus bieten und die Spieler von der Fehlersuche bis zur Reparatur der hochkomplexen Weltraumtechnik stetig fordern.