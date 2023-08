86 Migranten vor Zypern aus dem Meer gerettet

Zypern meldet hohen Anstieg an Migranten

Zur Nationalität der Migranten oder dem Abfahrtsort des Bootes machten die Behörden keine Angaben. Die Zahl der per Boot in dem EU-Mitgliedsland ankommenden Menschen stieg laut den zypriotischen Behörden im Jahr 2023 deutlich an. So sei in den ersten fünf Monaten des Jahres ein Anstieg von 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnet worden.