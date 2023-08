Tiefer Blick in die reiche Kunst von Frauen

Organisches stellt Julie Hayward unter einen Glassturz. Mit feinen Pigmetlinien ist Suse Krawagna vertreten. Farbintensive Collagen, die in scheinbarer Fröhlichkeit einen kritischen Blickwinkel aufwerfen, bietet Margarethe Herzele. Flüchtig und zugleich kraftvoll-intensiv beschäftigt sich Maria Legat mit Krieg. Die Isländerin Kristín Gunnlaugsdóttir gibt mit pastösem Öl ungestümen Einblick in ihr Land, während die in Seoul (Südkorea) geborene Lawren Spera die Wirkung von geflämmtem Kunststoff auf Leinen seriell auslotet. Von Weltstars wie Yoko Ono ist eine Perspektiven-Karte mit einem Loch zu sehen, und Marina Abramović wacht wie ein Auge mit einem Kartenset über der Tür.