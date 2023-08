Mit lockerem Schwung und scharfer Schneid’

„Ich wollte eine Wiese mit Wildblumen anlegen und bin in einem Kurs für Sensenmähen gelandet“, erinnert sich Hedda Malicky, Zoologin und leidenschaftliche Stadtbewohnerin. Sie ist in Linz-Auhof zu Hause, kennt dort jeden Flecken Grün – und alles, was darin lebt. Vor zwei Jahren hatte sie noch ein Bild im Kopf, das viele von uns kennen: „Starke Männer mähen auf steilen Berghängen mit der Sense – ein Klischee, an das ich lange glaubte.“