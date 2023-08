US-Lehrerin wegen Sex vor der Ehe gefeuert

Crisitello wurde von ihrer katholischen Privatschule nicht wegen einer Romanze mit einem Schüler entlassen, sondern weil sie „vorehelichen Geschlechtsverkehr“ mit ihrem Lebensgefährten hatte. Die junge Kunstlehrerin hatte in vier Jahren an der St. Theresa School in Kenilworth ihre Sache so gut gemacht, dass sie zum Beförderungsgespräch zur Schulleiterin vorgeladen wurde. Dort bemerkte Oberschwester Theresa Lee, dass die unverheiratete Crisitello einen kleinen Babybauch hatte.