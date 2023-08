„Vereine und Umwelt profitieren von Förderaktion“

Feste gehören im Sommer in den Dörfern einfach dazu. Allerdings fällt dabei auch jede Menge Müll an – von Lebensmittelabfällen bis hin zu Zigarettenstummeln. Um Burgenland gibt es deshalb bereits seit dem Jahr 2017 die Aktion „a sauberes Festl“, um ein nachhaltiges, ressourcenschonendes und klimafreundliches Handeln in den Mittelpunkt zu stellen. Vereine, die das beherzigen, bekommen eine Auszeichnung und bis zu 450 Euro an Förderung.