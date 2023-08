Ansturm auf Tickets: Neuer Rekord für ÖFB-Frauen

Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam kann im ersten Heimspiel im Rahmen der Nations League gegen Frankreich vor einer Rekordkulisse antreten. Für das Duell am 26. September (18.30 Uhr) in der Wiener Generali Arena wurden bereits mehr als 3.600 Karten abgesetzt. Das gab der ÖFB am Freitag bekannt.