Vergewaltigung einer 16-Jährigen: 14 Jahre Haft

Zu den Missbrauchshandlungen kam es in der Nacht auf den 1. Jänner 2023 bei einer privaten Silvesterfeier in einer Wohnung in Wien-Simmering, an der die 16-Jährige in Begleitung zweier Freundinnen teilnahm. Dort hielt sich auch der spätere Täter auf, der zuletzt wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden war und vorzeitig unter Auflagen auf freien Fuß kam. Die 16-Jährige hatte den 22-Jährigen nie zuvor gesehen. Als sie sich alleine mit ihm in einem Raum befand, fiel er den erstinstanzlichen Feststellungen zufolge über die 16-Jährige her. Da sich das Mädchen wehrte, bedrohte er sie mit einer täuschend echt aussehenden Schreckschusspistole, indem er dem Opfer diese gegen die Schläfe hielt. Danach verging er sich unter Anwendung weiterer Gewalt an dem ihm ausgelieferten Opfer.