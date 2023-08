Spielerinnen missbraucht ++ Wien jagt Serienkiller

Wien ist auf der Suche nach einem Serientäter: Nach einer Reihe von Angriffen auf Obdachlose wurde am Donnerstag bekannt gegeben, dass eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt wurde. Der Betrag wird vom „Verein der Freunde der Wiener Polizei“ bereitgestellt, so die Angaben der Landespolizeidirektion Wien. Zuletzt ereignete sich in der Nacht auf den 9. August eine Messerattacke auf einen 55-jährigen Mann in der Josefstadt.