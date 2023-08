Intersport-Händler hat jetzt die Baulust gepackt

Anfang August ging‘s los, spätestens Mitte Oktober sollen die Arbeiten zu Ende sein! Gleich zwei Geschäfte auf einmal modernisiert Intersport Kaltenbrunner. In Ried im Innkreis und in Braunau wird investiert, damit das Einkaufserlebnis steigt. Derzeit läuft an beiden Standorten auch ein Umbauabverkauf.