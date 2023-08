Hanf-Freigabe in D: Clubs für Österreicher offen

Die Teillegalisierung von Cannabis in Deutschland ist auf Kurs, spätestens mit Jahreswechsel soll Erwachsenen das Kiffen erlaubt sein. Die „Krone“ erreichte mit dem Gründer der Kette „Hanf im Glück“ einen Szene-Insider in München, sein Jubel hält sich trotz baldiger Freigabe in Grenzen. Das Gesetz sei undurchdacht, vor allem die Anbauvereinigungen - die unter bestimmten Umständen auch für Österreicher „offen“ sind - werfen Fragen auf.