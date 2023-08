„Fantastische Fans!“ Neymar ging‘s nicht ums Geld

100 Millionen Jahresgage?

Gut, dagegen wird er schon auch nichts haben, dass er - so wird‘s zumindest kolportiert - pro Jahr über 100 Millionen Euro kassieren soll. Neymar unterschrieb einen Vertrag für zwei Spielzeiten mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison, teilte Al-Hilal mit. Die Unterzeichnung fand im noblen Hotel Four Seasons George V. in Paris statt. Der Brasilianer könnte am kommenden Samstag im Spiel gegen Al-Fayha erstmals für seinen neuen Verein auflaufen.