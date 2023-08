Rudi Treiber und normale Temperaturen bis 52 Grad

Die besten Piloten

Gelegentlich hat es in der näheren Umgebung auch gebrannt. „Aber man gewöhnt sich langsam an die Löschflugzeuge, die über das Haus fliegen“, meint Treiber. Er erzählt auch, dass die Piloten dort die besten sind. Denn: Sie müssen in einem gewissen Winkel so nah über das Meer fliegen, dass sie den Laderaum des Flugzeuges mit Wasser füllen. Ist der Winkel in eine Richtung zu steil, stürzt das Flugzeug ins Meer. Ist der Winkel in die andere Richtung nicht passend, lädt der Pilot kein Wasser.