Böse Kritik für Lucas Cordalis & Joelina Drews

Ein Déjà-vu?

Dabei ist es nicht lange her, dass Cordalis' Ehefrau Daniela „Katze“ Katzenberger bei Florian Silbereisens „Schlagerboom“ ihre neue Single „So bin ich und so bleib ich“ vorführte und dafür ähnlich schlechte Kritik einstecken musste. Später reflektierte sie ihren eigenen Auftritt in ihrer TV-Show und musste zugeben, wahnsinnig nervös gewesen zu sein.