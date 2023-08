60 Jahre deutsche Bundesliga: Lustige Anekdoten

Während die österreichische Bundesliga in ihre 50. Saison gestartet ist, feiert das Pendant aus dem Nachbarland Deutschland schon den 60er. Ein legendärer Pfostenbruch, ein schmerzhafter Hundebiss und die Geburtsstunde der Trikotwerbung: In 60 Jahren Bundesliga kamen einige skurrile, unterhaltsame und überraschende Zwischenfälle zusammen. Dieses Video erinnert an die lustigsten Anekdoten. Gute Unterhaltung!