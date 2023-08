Unbekannter wollte Parfum in Parndorf stehlen

Dass jemand etwas mitgehen lässt, kommt leider öfter vor in den Geschäften im Designer Outlet in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See). Dass dabei aber eine Waffe im Spiel ist, dann doch eher selten. Montag Abend beobachtete ein Privatdetektiv in einem Parfumeriegeschäft, dass ein Mann einen Flakon mitnehmen wollte ohne diesen zu bezahlen und stellte ihn zur Rede.