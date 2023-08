Zweite Leiche in Donau ++ 32-Stunden-Woche

Nachdem am Sonntag die Leiche eines Fünfjährigen in der Donau aufgefunden wurde, entdeckte man am Montag eine weitere Leiche im Wasser. Und: SPÖ-Chef Andreas Babler hat seine Vision von einer 32-Stunden-Woche am Wochenende bekräftigt, was bei Wirtschaftsvertretern auf Ablehnung stößt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 14. August, mit Moderatorin Stefana Madjarov.