Streit um Geld endete mit einem Messerstich

Der 26-jährige Österreicher bedrohte in Linz-Kleinmünchen eine 30-Jährige in deren Wohnung mit dem Umbringen und untermauerte seine Drohung, in dem er eine Schreckschusswaffe herzeigte. Grund für die Morddrohung war, dass die Frau sich von ihm Geld ausgeborgt und noch nicht zurückgezahlt hatte. Dann eskalierte die ganze Situation zusätzlich.